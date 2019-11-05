Съемки фильма о любовном треугольнике с Хабенским перекроют некоторые дороги центра Петербурга

5 Нояб. 23:49 2019-11-05T23:49:37+03:00

В Смольном поспешили предупредить автомобилистов об ограничениях с 9 по 18 ноября

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Съемки фильма «Трое» с Константином Хабенским перекроют некоторые дороги центра Петербурга. Об этом поспешили предупредить в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- 9 ноября закроют движение с 5 утра до 15:00 по улице Оружейника Федорова, Соляному переулку, от улицы Чайковского до Гангутской улицы. 10 ноября с 15:00 до 2 часов ночи 11 ноября перекроют Замковую улицу. 17 ноября с 15:00 до 7 утра 18 ноября закроют крайнюю правую полосу движения в районе дома №18 по набережной Кутузова от Гагаринской улицы к Литейному проспекту, - уведомляют в администрации.

Более того, 17 ноября с 01:00 до 05:00 пройдут массовые съемки сразу на многих участках центра Петербурга. Список можно посмотреть на сайте комитета.

Добавим, что в основе будущего фильма лежит любовный треугольник. В актерском составе помимо Хабенского есть звездная Юлия Пересильд. Режиссером картины значится Анна Меликян.

ИСТОЧНИК KP.RU