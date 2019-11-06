2019-11-06T01:01:28+03:00
Общество

Смольный хочет вернуть на Дворцовую площадь живую новогоднюю ель

В следующем году помочь определиться властям смогут петербуржцы в ходе онлайн-голосования
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Возможно, в 2020 году главной городской елкой будет живое дерево, а не искусственное.Возможно, в 2020 году главной городской елкой будет живое дерево, а не искусственное.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга не против установить на Дворцовой площади живую елку. Однако в преддверии этого Нового года, по традиции, уже решено ограничится искусственным пушистым деревом высотой в 25 метров. Город начали оформлять к главному зимнему празднику 1 ноября, а 5 числа Смольный проверил промежуточные результаты работ.

- Не скрою, что мы рассматриваем возможность установки живой елки в 2020 году. Решающую роль в вопросе скажут петербуржцы. Мы запустим соответствующее онлайн-голосование, которое разрешит дискуссию о том, устанавливать живую или искусственную ель. Однако ранее большинство горожан высказывалось за то, чтобы не рубить зеленых красавиц в лесу, - рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Напомним, в этот раз в городе установят 61 искусственную елку. В целом на оформление города уйдет около 337 миллионов рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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