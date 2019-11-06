Смольный хочет вернуть на Дворцовую площадь живую новогоднюю ель
Власти Петербурга не против установить на Дворцовой площади живую елку. Однако в преддверии этого Нового года, по традиции, уже решено ограничится искусственным пушистым деревом высотой в 25 метров. Город начали оформлять к главному зимнему празднику 1 ноября, а 5 числа Смольный проверил промежуточные результаты работ.
- Не скрою, что мы рассматриваем возможность установки живой елки в 2020 году. Решающую роль в вопросе скажут петербуржцы. Мы запустим соответствующее онлайн-голосование, которое разрешит дискуссию о том, устанавливать живую или искусственную ель. Однако ранее большинство горожан высказывалось за то, чтобы не рубить зеленых красавиц в лесу, - рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
Напомним, в этот раз в городе установят 61 искусственную елку. В целом на оформление города уйдет около 337 миллионов рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU