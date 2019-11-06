Тренер «Лейпцига» уверен, что его команда заслуженно победила «Зенит»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-06T08:44:40+03:00

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«Зенит» не смог сдержать «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Лиги чемпионов и проиграл со счетом 0:2. Проиграл по делу. Команда Сергея Семака была непохожа на себя, «сидела» в обороне лишь иногда выходя в контратаки. Эту странность отметил и тренер победителей Юлиан Нагельсманн.

- Не ожидали, что «Зенит» сыграет от обороны так, но это было гораздо более заметно, чем в первом матче, - заявил на послематчевой пресс-конференции наставник немецкой команды. - У нас было время, пространство и в итоге забили гол. А когда забили второй, стало понятно, что игра сделана.

«Зенит» и в самом деле чувствовал себя не в своей тарелке. Чувствовалось, что сине-бело-голубые не умеют играть «вторым номером», отдавая инициативу. И если в чемпионате России большинство клубов можно обойти на классе, то наткнувшись на мастеровитую команду петербуржцы не знали, что делать.

Свои пару моментов они не использовали, а больше ничего «Лейпциг» и не позволил, чувствую себя хозяином на «Газпром Арене».

- Мы, как я считаю, победили заслуженно, - заявил Юлиан Нагельсманн.

После четырех туров «Лейпциг» имеет 9 очков и уверенно держит первое место, а у «Зенита» - 4. И предстоящая борьба за вторую путевку на выход из группы.

ИСТОЧНИК KP.RU