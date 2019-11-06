2019-11-06T09:57:50+03:00
Общество

Почти половину парка Монрепо в Выборге закрыли на реставрацию

До сентября 2020 года для посетителей будут недоступны многие достопримечательности
Петр КИБЕР
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Почти половина парка Монрепо недоступна из-за рестарационных работ. Фото: vk.com/monrepovyborgПочти половина парка Монрепо недоступна из-за рестарационных работ. Фото: vk.com/monrepovyborg
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Добрая половина парка Монрепо будет недоступна для посетителей и даже самих сотрудников парка. Причина - реставрационные работы, которые идут уже не первый год и завершаться лишь в сентябре 2020-го.

- Закрыты Центральный район; Хозяйственная зона; Топиарный сад; Главные ворота; Район Буферных лугов; Долина Розенталь; Район трех пирсов; Елисейские поля (в районе Земляной дамбы) и прочие территории, - еще летом сообщали в пресс-службе парка.

С того момент мало что изменилось. Объем ремонтных работ лишь вырос. Фактически, в Монрепо закрыта вся восточная часть, полуостров Нептуна и остров Людвигштайн в центре парка. Недоступен «Грот желаний» и другие достопримечательности. Есть ограничения и в западном секторе. Там закрыты Погреб-ледник, Пруд Паульштайн и так далее.

Полный список можно увидеть на странице парка Монрепо «ВКонтакте».

Напомним, что в осенне-зимний период (с 1 октября по 30 апреля) на вход парк работает с 9:00 до 18:00 часов. Ежедневно без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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