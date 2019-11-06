Полиция поймала двух нелегальных мигрантов на «Газели», груженой крышками от люков
Подозрительную «Газель» остановили ночью на улице Бабушкина сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке документов оказалось, что за рулем и в качестве пассажира в машине ехали два гражданина Узбекистана. Но самое интересное нашлось в кузове полуторки. Там лежало полтора десятка крышек от канализационных люков.
- На вопрос, откуда груз, задержанные заявили, что взяли его где-то на Дальневосточном проспекте. Точнее адрес они назвать не смогли, - сообщает источник в правоохранительных органах.
В полиции предполагают, что молодые (одному 24, а второму - 23 года) мигранты могли похищать люки для того, чтобы сдать их в металлолом.
К слову, «Водоканал» регулярно жалуется на пропажу крышек люков. За полгода их пропадает несколько сотен.
А пока идет проверка по поводу кражи, на обоих приезжих составили протокол за нарушение миграционного законодательства, ведь в России иностранцы находились незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU