2019-11-06T10:22:21+03:00
Происшествия

Полиция поймала двух нелегальных мигрантов на «Газели», груженой крышками от люков

Пока на молодых приезжих составили протокол за нарушение миграционных правил
Петр КИБЕР
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Молодые мигранты ездили по Петербургу на "Газели", полной крышек от люков.Молодые мигранты ездили по Петербургу на "Газели", полной крышек от люков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Подозрительную «Газель» остановили ночью на улице Бабушкина сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке документов оказалось, что за рулем и в качестве пассажира в машине ехали два гражданина Узбекистана. Но самое интересное нашлось в кузове полуторки. Там лежало полтора десятка крышек от канализационных люков.

- На вопрос, откуда груз, задержанные заявили, что взяли его где-то на Дальневосточном проспекте. Точнее адрес они назвать не смогли, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В полиции предполагают, что молодые (одному 24, а второму - 23 года) мигранты могли похищать люки для того, чтобы сдать их в металлолом.

К слову, «Водоканал» регулярно жалуется на пропажу крышек люков. За полгода их пропадает несколько сотен.

А пока идет проверка по поводу кражи, на обоих приезжих составили протокол за нарушение миграционного законодательства, ведь в России иностранцы находились незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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