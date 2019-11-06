Строительная палатка «убежала» на остановку из-за сильного ветра в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-06T11:42:59+03:00

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Настоящая «мистика» происходит на улицах Петербурга. Во вторник вечером, 5 ноября, жители Красносельского района наблюдали за тем, как по улицам «бегает» огромная строительная палатка. Она «металась» из стороны в сторону, словно в поисках чего-то, и в итоге оказалась на автобусной остановке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Однако к этому времени транспорт уже не ходил.

- Просто ее забыли, и она побежала на последний автобус, - шутят петербуржцы в соцсетях.

Другие предположили, что палатка «замерзла» и решила укрыться от дождя и ветра на автобусной остановке. Также петербуржцы посоветовали не шутить с таким явлением и поскорее вызвать экзорциста, чтобы он изгнал из палатки демонов.

Настоящая же причина «побега» строения – сильный ветер, который мотал палату туда-сюда по ночному району. Также из-за непогоды в Петербурге произошли большие перебои на железнодорожных направлениях. Десятки электричек встали из-за обледеневших проводов.

ИСТОЧНИК KP.RU