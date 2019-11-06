2019-11-06T12:28:37+03:00
Происшествия

Десятиклассница погибла при падении с крыши девятиэтажки в Стрельне

Известно, что девушка была из благополучной семьи
Ольга НАЗАРКИНА
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В Стрельне погибла школьница, упав с крыши 9 этажа.В Стрельне погибла школьница, упав с крыши 9 этажа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Стрельна вечером 5 ноября 2019 года произошла трагедия: с крыши одной из девятиэтажек упала школьница. Ученица десятого класса погибла на месте, обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняет полиция.

- Свидетелями падения подростка с крыши дома стали несколько человек, они и сообщили о случившемся в дежурную часть, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие к дому № 8 по улице Гоголя полицейские обнаружили труп девушки с многочисленными переломами. Тело несчастной направили в морг. Источник добавил, что погибшей было всего 16 лет. Известно, что она училась в школе №413 и проживала в одной из квартир этого же дома. У нее была неполная, но благополучная семья. На учете в ПДН школьница не состояла.

С места происшествия был изъят мобильник погибшей. Кроме того, было установлено, последний обход здания сотрудники управляющей компании произвели 30 октября, тогда дверь на чердак была закрыта.

Собеседник «КП» подчеркнул, что рассматриваются различные версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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