2019-11-06T12:46:51+03:00
Общество

Обвалившуюся набережную канала Грибоедова укрепили мешками с песком

Капитальный ремонт просевших гранитных плит намечен на 2021 год
Лилия КОЗЛОВА
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Набережную канала Грибоедова снова укрепили мешками с пескомНабережную канала Грибоедова снова укрепили мешками с пескомФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге снова укрепили набережную канала Грибоедова, в том месте, где просели и обвалились гранитные плиты. В среду, 6 ноября, жители города заметили, что напротив дома № 80 в воде выросла стена из белых мешком, наполненных, по всей видимости, песком и цементом. Это укрепление должно будет удержать набережную от полного разрушения.

- Приключения участка набережной на канале Грибоедова 80 продолжаются, - написал в соцсети петербуржец, опубликовав фотографию «ремонта».

То, что набережная начала разрушаться, горожане заметили в конце сентября текущего года. В воду рухнули несколько гранитных блоков, а остальные немного провисли. Спустя время, 9 октября, сотрудники «Мостотреста» Петербурга укрепили набережную, установив деревянную опору и укладку из мешков с песко-цементной смесью. В месте, где находится обвал, стоит ограждение от пешеходов.

Капитальный ремонт набережной намечен только на 2021-й год. А до этого времени горожанам стоит избегать опасного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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