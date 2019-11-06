В Милане открывается выставка «Леонардо и «Мадонна Литта»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-06T14:17:05+03:00

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В музее Польди-Пеццоли в итальянском Милане 7 ноября состоится грандиозное культурное событие. К 500-й годовщине со дня смерти да Винчи в рамках проекта «Милан – Леонардо – 500» там откроется выставка «Леонардо и «Мадонна Литта». Эта работа является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ - Эрмитажа - и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.

Наряду с «Мадонной Литта» на выставке представят и другие важные работы - более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

- Банк ВТБ, как социально-ответственная компания, в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ - «Культурная страна», - рассказала советник президента - председателя правления банка ВТБ Наталия Германова. - Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран - Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие.

Выставка продлится с 7 ноября 2019 года до 10 февраля 2020 года, после чего «Мадонна Литта» вернется в Эрмитаж.

ИСТОЧНИК KP.RU