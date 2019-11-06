2019-11-06T15:23:58+03:00
Общество

Первый туристический трамвай «Американка» вышел на маршрут в Петербурге

За одну поездку пассажиры могут прокатиться через шесть мостов и посмотреть 500 достопримечательностей города [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Знаменитая "Американка" вышла на первый туристический маршрут ПетербургаЗнаменитая "Американка" вышла на первый туристический маршрут ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Долгожданная «Американка» на первый туристический маршрут в Петербурге. А среду, 6 ноября, легендарный ретротрамвай под номером 1 отправился в путешествие по исторической части Северной столицы, провозя своих пассажиров по самым красивым местам города. Интерьер и внешний облик знакомого всем ленинградцам транспорта сохранились такими, какими они был полвека назад, зато внутри появилось современное оборудование, аудиогиды и Wi-Fi.

Салон трамвая выглядит также, как и полвека назад Фото: Артем КИЛЬКИН

Салон трамвая выглядит также, как и полвека назадФото: Артем КИЛЬКИН

- Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе – это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретротрамвай будет проходить через 6 мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут! Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами, - заявил на старте туристического проекта вице-губернатор города на Неве Олег Марков.

Туристический маршрут будет начинаться и заканчиваться у Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове. Также на «Американке» можно будет проехать по Литейному проспекту, где с 2007 года нет регулярных трамвайных маршрутов.

Туристический маршрут трамвая проходит через 500 достопримечательностей Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Туристический маршрут трамвая проходит через 500 достопримечательностей ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Прокатиться по туристическому маршруту можно каждый день, включая выходные и праздники. Отправление от начальной станции в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Также зайти на борт трамвая можно будет на одной из 16-ти остановок. Стоимость проезда до конца года – 100 рублей, без предоставления скидок по льготам.

Трамвай «Американка» выйдет на первый туристический маршрут Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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