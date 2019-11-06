В Петербурге торжественно запустили производство кроссовера Toyota RAV 4 нового поколения

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-06T17:38:10+03:00

Производство нового кроссовера Toyota RAV 4 запущено на заводе в Шушарах. Фото: Тойота Мотор

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6 ноября на петербургском заводе Тойота Мотор в Шушарах было торжественно запущено производство кроссовера Toyota RAV 4 нового, пятого поколения. Посетил церемонию и глава Северной столицы Александр Беглов.

- Мы вместе уже почти 15 лет. Даже в самые сложные времена компания продолжала развивать производство и вкладывать средства в его модернизацию, - заявил глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Александр Беглов подчеркнул, что запуск новой модели – важный этап в реализации специального инвестиционного контракта (СПИК), который был заключен в 2019 году между Правительством России, Санкт-Петербургом и ООО «Тойота Мотор».

По этому договору японская компания вложит в модернизацию петербургского завода 10 миллиардов рублей.

Напомним, что автопредприятие в промзоне Шушары начало работу в 2007 году. В настоящее время здесь производят кроссовер Toyota RAV 4 и бизнес-седан Toyota Camry.

ИСТОЧНИК KP.RU