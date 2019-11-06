2019-11-06T19:51:29+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА

Кроме этого, мужчине запретили посещать спортивные соревнования на трехлетний срок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Однако неизвестно, поклонником какого клуба является болельщик.Однако неизвестно, поклонником какого клуба является болельщик.Фото: Артем КИЛЬКИН
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6 ноября Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности безрассудного болельщика, который выстрелил из ракетницы в крышу «Газпром Арены».

Опасный инцидент произошел 2 ноября во время матча «Зенит» - ЦСКА. Напомним, встреча закончилась боевой ничьей, причем петербуржцы заканчивали игру в большинстве. Несколько раз за матч футболисты вступали в серьезные перепалки, которые смогли подавить только судьи. Похоже, у одного из болельщиков тоже не выдержали нервы. Однако неизвестно, был это поклонник армейцев или сине-бело-голубых.

- Выстрелом из ракетницы в крышу стадиона он создал угрозу безопасности, жизни и здоровью себе и другим многочисленным зрителям. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вдобавок горе-фанату запретили посещать любые официальные спортивные мероприятия сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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