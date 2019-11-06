Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА
6 ноября Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности безрассудного болельщика, который выстрелил из ракетницы в крышу «Газпром Арены».
Опасный инцидент произошел 2 ноября во время матча «Зенит» - ЦСКА. Напомним, встреча закончилась боевой ничьей, причем петербуржцы заканчивали игру в большинстве. Несколько раз за матч футболисты вступали в серьезные перепалки, которые смогли подавить только судьи. Похоже, у одного из болельщиков тоже не выдержали нервы. Однако неизвестно, был это поклонник армейцев или сине-бело-голубых.
- Выстрелом из ракетницы в крышу стадиона он создал угрозу безопасности, жизни и здоровью себе и другим многочисленным зрителям. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Вдобавок горе-фанату запретили посещать любые официальные спортивные мероприятия сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU