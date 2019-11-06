Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Датское радио DR (старейшее медиа королевства - прим. ред.) опубликовало информацию из документов австралийского суда, в которых названо имя террориста, который мог спланировать атаку на аэробус над Синаем. Напомним, самолет, следовавший из Египта в Петербург, разбился 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека. После катастрофы завели уголовное дело по статье «Террористический акт».
- Виновником трагедии мог быть Базил Хассан из Дании. Это имя назвал австралийский террорист Халед Хаят, которого поймали за попытку взорвать самолет маршрута «Сидней – Абу-Даби». Именно Хасан был ключевой фигурой в планировании теракта, - сообщает радио DR со ссылкой на материалы австралийского суда.
Более того, DR ссылается на несколько источников в датской разведке. Они подтверждают, что Хассан долгое время исследовал различные погрешности в авиационной безопасности, отправляя в разные страны посылки со скрытой взрывчаткой.
ИСТОЧНИК KP.RU