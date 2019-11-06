Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем

СЕГОДНЯ 20:29 2019-11-06T20:30:55+03:00

Четыре года назад в ужасной трагедии погибли 224 человек, они летели из Египта в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Датское радио DR (старейшее медиа королевства - прим. ред.) опубликовало информацию из документов австралийского суда, в которых названо имя террориста, который мог спланировать атаку на аэробус над Синаем. Напомним, самолет, следовавший из Египта в Петербург, разбился 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека. После катастрофы завели уголовное дело по статье «Террористический акт».

- Виновником трагедии мог быть Базил Хассан из Дании. Это имя назвал австралийский террорист Халед Хаят, которого поймали за попытку взорвать самолет маршрута «Сидней – Абу-Даби». Именно Хасан был ключевой фигурой в планировании теракта, - сообщает радио DR со ссылкой на материалы австралийского суда.

Более того, DR ссылается на несколько источников в датской разведке. Они подтверждают, что Хассан долгое время исследовал различные погрешности в авиационной безопасности, отправляя в разные страны посылки со скрытой взрывчаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU