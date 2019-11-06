Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
У вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой появился новый заместитель. Им стала Юлия Кисилева, которая 6 лет была главой администрации Василеостровского района.
Напомним, 15 февраля 2019 года чиновницу уволил Александр Беглов. Губернатор обосновал это тем, что районная власть утратила обратную связь с местными жителями и не слышит того, что говорит население. Тогда горожане атаковали Смольный гневными жалобами на работу комитетов и руководства разных районов города в целом.
Однако Юлия Кисилева после увольнения осталась советником губернатора Петербурга. Сейчас ее официально представили в новой должности.
- Юлия Кисилева назначена заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Она приступила к работе с 5 ноября 2019 года, - передает текст приказа о назначении чиновницы пресс-служба Смольного.
ИСТОЧНИК KP.RU