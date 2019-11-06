Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга

6 Нояб. 22:28 2019-11-06T22:28:38+03:00

До этого назначения Юлия Кисилева была советником губернатора. Фото: Илья СМИРНОВ

Она вступила в должность с 5 ноября

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У вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой появился новый заместитель. Им стала Юлия Кисилева, которая 6 лет была главой администрации Василеостровского района.

Напомним, 15 февраля 2019 года чиновницу уволил Александр Беглов. Губернатор обосновал это тем, что районная власть утратила обратную связь с местными жителями и не слышит того, что говорит население. Тогда горожане атаковали Смольный гневными жалобами на работу комитетов и руководства разных районов города в целом.

Однако Юлия Кисилева после увольнения осталась советником губернатора Петербурга. Сейчас ее официально представили в новой должности.

- Юлия Кисилева назначена заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Она приступила к работе с 5 ноября 2019 года, - передает текст приказа о назначении чиновницы пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU