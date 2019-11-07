Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» вернулись в нормальный режим работы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-07T10:26:29+03:00

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Сбой работы станций метро красной ветки стал причиной опоздания на работу для многих петербуржцев. Утром 7 ноября на «Гражданский проспект» и «Девяткино» было очень трудно войти, так как пассажиров пускали в ограниченном режиме. Поезда также шли с задержками.

- В 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме. Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщала пресс-служба подземки.

В самом метро по громкой связи сообщали, что составы на Участке от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенными интервалами. Причиной назывались технические проблемы. По некоторым данным, это был сбой электропитания.

Очевидцы сообщали, что на путях работают ремонтные службы метро. Восстановить обычный режим удалось только к 10 утра.

- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в обычном режиме. Интервал движения на Линии 1 восстанавливается, - заявили в метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU