Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» вернулись в нормальный режим работы
Сбой работы станций метро красной ветки стал причиной опоздания на работу для многих петербуржцев. Утром 7 ноября на «Гражданский проспект» и «Девяткино» было очень трудно войти, так как пассажиров пускали в ограниченном режиме. Поезда также шли с задержками.
- В 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме. Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщала пресс-служба подземки.
В самом метро по громкой связи сообщали, что составы на Участке от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенными интервалами. Причиной назывались технические проблемы. По некоторым данным, это был сбой электропитания.
Очевидцы сообщали, что на путях работают ремонтные службы метро. Восстановить обычный режим удалось только к 10 утра.
- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в обычном режиме. Интервал движения на Линии 1 восстанавливается, - заявили в метрополитене.
ИСТОЧНИК KP.RU