Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-07T10:58:51+03:00

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В сером Петербурге добавилось красок. Утром в четверг, 7 ноября, на спокойной глади Обводного канала и реки Екатерингофки горожане заметили разноцветную бензиновую пленку, которая на несколько километров покрыла воду. Среди всей этой радужной «красоты» невозмутимо плавают, видимо уже привыкшие к горючему топливу, утки. Петербуржцы в соцсети вместо возмущения, начали шутить.

- Ближе к вечеру, мы будем, затаив дыхание, наблюдать очаровательное отражение Петропавловского собора в радужной бензиновой пленке, - процитировал один из горожан мульт-персонажа Масяню.

Другие предложили заливать в машины воду из Обводного канала вместо антифриза, так как из-за количества загрязнений она «никогда не замерзнет».

Шутки шутками, но ситуация с водой в канале и реке действительно серьезная. Бдительные горожане опубликовали в сети много фотографий радужной пленки, однако источник загрязнения отыскать не смогли.

Напомним, что год назад произошла массовая гибель уток в реке Новой. Причиной стало сильное загрязнение воды, из-за которого птицы умирали буквально за пару суток.

ИСТОЧНИК KP.RU