2018-10-07T15:29:46+03:00
Общество

Утки на реке в Петербурге могли погибнуть из-за загрязнения воды мышьяком и фенолом

К такому выводу пришли ученые университета, которые провели специальные исследования
Роман ЛЯЛИН
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Мертвых уток петербуржцы нашли в водоеме Таврического сада. Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".Мертвых уток петербуржцы нашли в водоеме Таврического сада. Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".
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В Петербурге тщательно расследуют гибель не только людей, но и уток. Массовая смерть крякв произошла в Петербурге на реке Новая. Там горожане нашли летом сразу семь погибших птиц. Среди них были и детеныши - птенцы. Эксперты сразу же выдвинули мысль, что причиной гибели уток стало загрязнение. Но вот чем именно - все это время было неизвестно. Поэтому ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики решили провести сове расследование. И их выводы оказались неутешительными.

- Птицы постоянно прибывают с других водоемов, после 3-4 часов нахождения на акватории теряют подвижность, перестают кормиться, примерно через 8-10 часов умирают, - рассказывают сотрудники "Красивого Петербурга" со ссылкой на исследование ученых. - В течение обходов 1- 3 августа 2018 года ежедневно обнаруживалось от 4 до 10 новых мертвых крякв, примерно такое количество птиц прибывало в день на водоем из других мест.

В реке Новая этим летом массово гибнут утки. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

В реке Новая этим летом массово гибнут утки. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Ранее выдвигалась версия, что причиной гибели уток стали водоросли. Но экспертиза показала, что это не так. В реке Новая эксперты нашли кое-что страшнее водорослей - мышьяк и фенолы.

- По данным ветеринарной службы инфекционных заболеваний у погибших крякв не обнаружено, - говорится в исследовании. - Наступление смерти после нескольких часов пребывания на водоеме позволяет предположить наличие острого токсикологического поражения птиц. В качестве токсикантов можно рассматривать: фенолы, наличие которых в воде подтверждено химическим анализом, мышьяк, наличие которого подтверждено химическим анализом. Гипотезе об отравлении птиц токсинами синезеленых водорослей противоречит факт обнаружения мертвых и погибающих птиц в том же водоёме 2 сентября когда цветения водоемов не наблюдалось.

В воде эксперты нашли превышение показателей числа микробов аж в 100 раз.

- Гибель крякв в реке Новая может быть связана с несколькими причинами: - отравление водой с 50-кратным превышением содержания фенола, - продолжают ученые. - Отравление мышьяком, присутствующим в бактериально-водорослевых матах, плавающих на поверхности воды и являющихся возможной пищей кряквы.

Эксперты отмечают, что погибшие птицы – водоплавающие: кряквы и сизые чайки, озерные чайки. Трупов голубей, ворон и других сухопутных птиц обнаружено не было.

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