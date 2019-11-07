Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-07T12:49:22+03:00

Еще одного музыкального водителя с микрофоном заметили на Вознесенском проспекте [видео]

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Петербургские водители отличаются оригинальностью, придумывая себе различные развлечения, стоя в пробках или на светофорах. Например, через приложения с навигаторами играют в «города» или устраивают стихотворные батлы. Есть и такие, которые жить не могут без музыки. Одного такого «музыкального» водителя утром в четверг, 7 ноября, заметил пассажир автобуса. Стоя перед светофором, на котором горел красный свет, мужчина самозабвенно играл на гитаре. Видео с позитивным автомобилистом появилось в сети.

- У него просто магнитола в машине сломались, - в шутку предположили пользователи интернета.

Внимательные участники обсуждения видео заметили, что у автомобиля с гитаристом отсутствует передний бампер. Возможно это как-то связано с тем, что водитель любит перебирать струны, сидя за рулем.

Водитель-певец на Вознесенском проспектеФото: СОЦСЕТИ

Еще одного музыкального водителя заметили на Вознесенском проспекте. Через стекло автомобиля у него был виден микрофон. Увы, какую мелодию запевал мужчина, никто не услышал.

Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре .

ИСТОЧНИК KP.RU