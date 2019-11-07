Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-07T13:03:51+03:00

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Суд Петербурга в четверг, 7 ноября, отправил под домашний арест начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни. Он и его коллега подозреваются в том, что брали взятки от группы контрабандистов, провозивших из Европы в Петербург антиквариат. Сотрудники поста брали деньги и помогали преступникам без проблем перемещать через границу предметы культурной ценности.

- Начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни вступили в сговор с группой контрабандистов и получали деньги за свое бездействие при провозе через границу на территорию России культурных ценностей. С 2018 по 2019 год должностные лица получали взятки от предпринимателей, которые в дальнейшем распределяли межу сотрудниками таможенного поста, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте следственного комитета.

За эти годы через границу было провезено порядка 800 предметов культурных ценностей из Европы, которые, по версии следствия, в последствии продавались в одной из антикварных салонов Петербурга. Сейчас все участники преступной организации задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU