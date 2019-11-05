2019-11-05T16:18:31+03:00
Происшествия

Двух начальников таможни задержали в Петербурге по делу о контрабанде культурных ценностей

Сотрудники поста подозреваются в систематическом получении взяток
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали двух начальников Шкиперской таможни по делу о контрабанде культурных ценностей / Фото: Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РоссииВ Петербурге задержали двух начальников Шкиперской таможни по делу о контрабанде культурных ценностей / Фото: Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России
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В Петербурге во вторник, 5 ноября, задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по делу о незаконном ввозе более 800 предметов культурной ценности из Европы. Должностные лица подозреваются в том, что систематически получали взятки, а сами закрывали глаза на деятельность контрабандистов. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

- Начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур с 2018 по 2019 года получали взятки от предпринимателей, которые дальше распределяли между сотрудников поста. За эти деньги они упрощали перевозку культурных ценностей из Европы в Петербург, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Всего за пару лет банда контрабандистов из пяти подозреваемых, перевезла через таможенную границу ЕАЭС порядка 800 предметов культуры на сумму более 400 тысяч рублей. Все участники организации задержаны и находятся под следствием.

Также 29 октября следственный комитет нагрянул в антикварный салон в доме 4 на Владимирском проспекте, где провел обыски и нашел те самые незаконно ввезенные предметы художественного, археологического и исторического достояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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