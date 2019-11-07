На пьяного петербуржца, сбившего инспектора ГИБДД, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-07T13:20:27+03:00

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Водителя, сбившего в Петербурге инспектора ГИБДД, пока тот проверял у него документы, привлекли к уголовной ответственности. В четверг, 7 ноября, следственный комитет возбудил дело по статье о «применении насилия в отношении представителя власти». Теперь автомобилисту грозит до десяти лет тюрьмы.

- Инцидент произошел около 21 часов в среду, 6 ноября. Инспектор ГИБДД остановил на Петергофском шоссе «Фольксваген» и начал проверять документы водителя. Однако автомобилист дал по газам, сбил сотрудника дорожной полиции и умчал, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Правоохранители бросились в погоню за нарушителем, применив в рамках закона табельное оружие. Вскоре водитель бросил машину и попытался спрятаться во дворах на улице Пионерстроя, но все же был пойман.

Дерзким нарушителем оказался 38-летний петербуржец, с богатым уголовным прошлым. В момент погони он был пьян. На данный момент он задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован в больницу с переломом левой ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU