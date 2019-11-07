2019-11-07T14:05:07+03:00
Общество

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

В городе температура опустилась до -4,1, а по области и до -12 градусов
Петр КИБЕР
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Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени.Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Зима надвигается, поэтому нет ничего удивительного в том, что показания на термометрах падают все ниже и ниже. Так, ночь с 7 на 8 ноября стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала нынешней осени.

- Минимальная температура воздуха составила -4,1 градуса Цельсия, - сообщил в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом по Ленобласти было еще холоднее. Жители 47 региона могли увидеть и до 12 градусов со знаком минус на своих термометрах.

Причиной тому - скандинавский антициклон, на периферии которого находится Петербург и область. Именно он принес в северо-западный регион России похолодание. Нынешняя температура, к слову, на 5-6 градусов ниже климатической нормы. А резкие ветра только усиливают морозные ощущения.

Напомним, что сегодня, 7 ноября прогноз погоды обещает петербуржцам около 2 градусов ниже ноля и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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