Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Зима надвигается, поэтому нет ничего удивительного в том, что показания на термометрах падают все ниже и ниже. Так, ночь с 7 на 8 ноября стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала нынешней осени.
- Минимальная температура воздуха составила -4,1 градуса Цельсия, - сообщил в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.
При этом по Ленобласти было еще холоднее. Жители 47 региона могли увидеть и до 12 градусов со знаком минус на своих термометрах.
Причиной тому - скандинавский антициклон, на периферии которого находится Петербург и область. Именно он принес в северо-западный регион России похолодание. Нынешняя температура, к слову, на 5-6 градусов ниже климатической нормы. А резкие ветра только усиливают морозные ощущения.
Напомним, что сегодня, 7 ноября прогноз погоды обещает петербуржцам около 2 градусов ниже ноля и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU