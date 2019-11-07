Селфи с трупом: Петербуржца, зверски убившего молодую девушку, осудили на 16 лет

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-07T14:20:01+03:00

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Петербургский суд в четверг, 7 ноября, вынес приговор 22-летнему Илье Метлицкому, признанного виновным в зверском убийстве молодой девушки. Жуткая трагедия произошла 6 мая 2018 года в квартире дома на Коломяжском проспекте, которую снимала погибшая вместе со своей подругой. Юноша не просто жестоко разделался со студенткой, нанеся ей 107 ножевых ранений, но еще после сделал на ее телефон селфи вместе с трупом. Теперь Метлицкий отправится в колонию строгого режима на 16 лет.

- Убийство произошло из-за конфликта, который вспыхнул между молодыми людьми. Парень взял ножи и нанес 20-летней девушке порядка 107 ударов. Он бил в голову, шею, по телу, рукам и ногам, а также выколол ей глаза, - сообщила объединенная пресс-служба новостей.

После этого парень украл телефон девушки на 62 900 рублей, перевел себе с ее карты около 15 тысяч и уехал на такси. Этого молодому человеку оказалось мало, и он позвонил другу своей жертвы, сказав, что ей якобы нужна помощь на срочную операцию. Так он получил еще 110 тысяч рублей.

На суде Метлицкий свою вину признал, раскаялся, а также частично возместил причиненный вред. Гражданские иски судом удовлетворены на сумму 2 136 330 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU