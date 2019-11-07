2019-11-07T16:43:22+03:00
Общество

КАД полностью перекроют в оба направления на развязке с Московским шоссе

Две ночи подряд также будут закрыты пять съездов с кольцевой Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На КАД полностью перекроют движение на развязке с Московским шоссе / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"На КАД полностью перекроют движение на развязке с Московским шоссе / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Изменить размер текста:

Автомобилистов Петербурга предупредили о том, что на развязке с Московским шоссе на КАД в ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября будет полностью перекрыто движение в оба направления. Кроме того, одновременно закроют пять съездов. На данном участке будут проходить работы по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий.

- Дополнительно к вышеуказанным перекрытиям в ночь с 9 на 10 ноября будет три раза полностью перекрываться съезд № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД продолжительностью не более 15 минут за один раз, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Однако проехать ночью по КАД на указанном участке все же можно будет, так как останавливать движение планируется по три раза за ночь не более, чем на 20 минут. Так, время перекрытия: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20.

Также проблемы с движением по КАД ожидаются с 8 по 20 ноября по внутреннему кольцу Рябовским и Мурманским шоссе. Две из четырех полосы будут перекрыты, а по остальных ограничат скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В контактном зоопарке енот набросился на маленького ребенка
Солдаты ЗВО нашли концлагерь времен войны на территории Ленинградской области
Петербуржцы смогут бесплатно проверить кровь на диабет
Кинотеатр «Максим» отремонтируют и откроют заново через два года
Бывший замначальника ФСИН Петербурга, обвиняемый в получении взяток, отправится под суд
СКА лишился Виктора Тихонова
Еду из «Пятерочки» будут отдавать на корм свиньям и другим животным
На внутреннем кольце КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Селфи с трупом: Петербуржца, зверски убившего молодую девушку, осудили на 16 лет
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
В Санкт-Петербурге ожидается резкое потепление
Мощный пожар разгорелся на стройке ЖК в Шушарах
Смольный начал опрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит»
На пьяного петербуржца, сбившего инспектора ГИБДД, завели уголовное дело
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку