КАД полностью перекроют в оба направления на развязке с Московским шоссе

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-07T16:43:22+03:00

Две ночи подряд также будут закрыты пять съездов с кольцевой Петербурга

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Автомобилистов Петербурга предупредили о том, что на развязке с Московским шоссе на КАД в ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября будет полностью перекрыто движение в оба направления. Кроме того, одновременно закроют пять съездов. На данном участке будут проходить работы по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий.

- Дополнительно к вышеуказанным перекрытиям в ночь с 9 на 10 ноября будет три раза полностью перекрываться съезд № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД продолжительностью не более 15 минут за один раз, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Однако проехать ночью по КАД на указанном участке все же можно будет, так как останавливать движение планируется по три раза за ночь не более, чем на 20 минут. Так, время перекрытия: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20.

Также проблемы с движением по КАД ожидаются с 8 по 20 ноября по внутреннему кольцу Рябовским и Мурманским шоссе. Две из четырех полосы будут перекрыты, а по остальных ограничат скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU