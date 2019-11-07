На улицы Петербурга выйдут рейсовые автобусы в лазурном «зенитовском» цвете

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-07T17:42:05+03:00

Именно такая расцветка набрала больше всего голосов в опросе на сайте «организатора перевозок»

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Запущенный летом нынешнего года опрос о едином цвете городского транспорта принес первые результаты. Два автобуса в лазурном «зенитовском» цвете выйдут на улицы города. Пока это лишь эксперимент, но если его признают успешным, то все автобусы, троллейбусы и трамваи могут примерить голубую «ливрею».

- С 9 ноября по одному автобусу в новом цвете начнут работу на маршрутах № 1 и № 3 в экспериментальном режиме. Маршруты выбраны неслучайно: первый — номер победителей, а тройка символизирует букву «З» («Зенит» - прим.ред.), - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Надо сказать, что поначалу на выбор были представлены три цвета: фиолетовый, лазурный и голубой. Из этого синего разнообразия горожане предпочти «зенитовский», а когда позднее в голосование добавили белый и привычный автобусам желтый цвета, все было уже решено.

Из 25 тысяч проголосовавших 44 процента были за лазурный. Узнав результаты футбольный клуб «Зенит» помог разработать дизайн-проект для оформления автобусов и проспонсировал оклейку двух автобусов «Пассажиравтотранса».

ИСТОЧНИК KP.RU