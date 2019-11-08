Две «Ласточки» застряли поздно вечером в Ленобласти из-за обледеневших проводов

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-08T08:45:38+03:00

Одна электричка шла из Петрозаводска в Петербург, а другая - в столицу Карелии из Пскова

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Ночными автобусами пришлось добираться до дома пассажирам скоростной электрички, шедшей из Петрозаводска в Санкт-Петербург вечером 7 ноября. Увы, но график движения пал под напором природы. Обледеневшие провода затормозили «Ласточку» где-то под Волховом. Там же встала еще одна «Ласточка», шедшая в столицу Карелии из Пскова.

- Опоздание поезда №805 составило более двух часов, поезда №820 – более полутора часов, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Стоять в лесах ленинградской области поездам и из пассажирам пришлось для того, чтобы дать поработать техническим службам железной дороги. Они выпустили на пути вибропантограф, который ударами сбивал лед с контактного провода.

Учитывая прогноз с потеплением, в ближайшее время подобных сюрпризов природы ждать не приходится, но пассажирам пригородных поездов и составов дальнего следования лучше быть готовым к многочасовым задержкам. Работы на железной дороге продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU