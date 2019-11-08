2019-11-08T02:11:12+03:00
Происшествия

В лесу под Волховом застряла «Ласточка», направлявшаяся из Петрозаводска в Петербург

Поезд прибудет на Ладожский вокзал с опозданием в более двух часов, пассажиров развезут по домам на автобусах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Каждый пассажир старался убить время по-своему. Фото: vk.com/spb_todayКаждый пассажир старался убить время по-своему. Фото: vk.com/spb_today
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В лесу под Волховом из-за непогоды застряла «Ласточка», которая направлялась из Петрозаводска в Петербург. По словам пассажиров, они оказались в западне, так как какого-либо подъезда к электричке не оказалось. Ходили слухи об аварии с товарным составом впереди. Однако ночью 8 ноября в пресс-службе Октябрьской железной дороги прокомментировали ситуацию, заявив, что особые метеоусловия вызвали сбой в работе контактной сети.

- Опоздание поезда «Петрозаводск – Санкт-Петербург» на 00:30 составляет более двух часов. К сожалению, пассажиры приедут на Ладожский вокзал уже после закрытия станций метрополитена. Однако всех людей развезут по домам на специальных автобусах, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Хоть электричка и встала в холодном лесу, внутри "Ласточки" было тепло и комфортно. Фото: vk.com/spb_today

Хоть электричка и встала в холодном лесу, внутри "Ласточки" было тепло и комфортно. Фото: vk.com/spb_today

Наледь на контактных проводах ранее уже массово задерживала электрички на нескольких вокзалах Петербурга. Наибольшее количество коллапсов из-за непогоды произошли с 5 на 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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