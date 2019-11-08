Трассу «Кола» перекроют на два часа 9 ноября
Автомобилистам, которые планируют утром в субботу, 9 ноября, отправиться загород в сторону Лодейного Поля, следует внимательно рассчитывать свое время и маршрут. Горожан предупредили о том, что на два часа движение по трассе «Кола» в районе реки Свирь полностью остановится в связи с разводкой моста. Перекрытие будет действовать с 8:50 до 10:50 часов.
- На автомобильной дороге «Кола» ведущей из Петербурга до Петрозаводска и далее к границе с Норвегией, 9 ноября с 8:50 до 10:50 часов будет остановлено движение у реки Свирь в связи с проходом судов «Белуга Роттердам», «Ю.Масляков» и «Як», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Разводка моста, который находится на 236 километре дороги Р-21, у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет проводиться сотрудникам РЖД.
Также напомним, что две ночи подряд с 9 ноября будет полностью перекрыто движение на КАД на развязке с Московским шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU