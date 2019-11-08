2019-11-08T11:05:06+03:00
Общество

Трассу «Кола» перекроют на два часа 9 ноября

Движение в Ленобласти остановится в связи с разводкой моста через реку Свирь
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по трассе "Кола" в Ленобласти перекроют на два часа 9 ноября / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"Движение по трассе "Кола" в Ленобласти перекроют на два часа 9 ноября / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Автомобилистам, которые планируют утром в субботу, 9 ноября, отправиться загород в сторону Лодейного Поля, следует внимательно рассчитывать свое время и маршрут. Горожан предупредили о том, что на два часа движение по трассе «Кола» в районе реки Свирь полностью остановится в связи с разводкой моста. Перекрытие будет действовать с 8:50 до 10:50 часов.

- На автомобильной дороге «Кола» ведущей из Петербурга до Петрозаводска и далее к границе с Норвегией, 9 ноября с 8:50 до 10:50 часов будет остановлено движение у реки Свирь в связи с проходом судов «Белуга Роттердам», «Ю.Масляков» и «Як», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста, который находится на 236 километре дороги Р-21, у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет проводиться сотрудникам РЖД.

Также напомним, что две ночи подряд с 9 ноября будет полностью перекрыто движение на КАД на развязке с Московским шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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