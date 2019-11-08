Колпинский участковый, осужденный на пожизненное за убийства ради квартир, стал фигурантом нового уголовного дела

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-08T13:55:32+03:00

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Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал новое дело в отношении бывшего местного участкового, которого обвиняют в организации банды и убийствах ради квартир. При этом экс-полицейский уже осужден и отбывает пожизненный срок.

- Как полагает обвинение, бывший участковый и иные лица, по предварительному сговору планировали совершить убийство 4 человек, с целью завладения квартирой стоимостью 5 900 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

И это лишь один эпизод из, как минимум, трех. В качестве жертв злоумышленники выбрали своих знакомых и даже дальних родственников. Одних спаивали и душили, другим, которые злоупотребляли наркотиками, давали смертельную дозу. Не гнушались и фиктивными браками, для чего нашли подходящую девушку.

Но все когда-нибудь заканчивается и деяния преступной группы были раскрыты. Сам участковый, бывший и организатором, получил в марте 2019 года пожизненный срок. Больше ему уже вряд ли дадут, но разобраться во всех эпизодах суд обязан.

ИСТОЧНИК KP.RU