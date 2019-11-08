2019-11-08T14:02:48+03:00
Дом. Семья

Вороны атаковали кота, не давая ему слезть с дерева на Васильевском острове

Несколько часов птицы терроризировали усатого, загнанного в ловушку
Лилия КОЗЛОВА
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Котенка, застрявшего на дереве на Ваське, несколько часов атаковали вороныКотенка, застрявшего на дереве на Ваське, несколько часов атаковали вороныФото: СОЦСЕТИ
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На Васильевском острове в Петербурге коварные вороны напали на белого кота, который по глупости залез на дерево и застрял. Хвостатого, попавшего в беду, в пятницу, 8 ноября, заметила местная жительница. Она попыталась своими силами разогнать ворон, но пернатые оказались бесстрашными и настойчивыми, со страшным карканьем пикетируя на усатого.

- Кот сидит на дереве на Железноводской улице, сам не слезает, вороны атакуют, - обратилась за помощью к спасателям из организации «Кошкиспас» петербурженка.

Волонтеры приняли заявку и пообещали помочь несчастному коту. Однако в итоге работа профессионалов не потребовалась. Набравшись смелости и уличив момент, когда вороны отвлекутся, кот в один прыжок добрался до ствола дерева и сполз по нему вниз.

На этот раз все обошлось. Однако сотрудники «Кошкиспас» каждый день вызволяют животных из разных западней. И это не только кошки и собаки. Даже к голубям спасатели проявляют милосердие и заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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