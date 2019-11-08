2019-11-08T15:07:27+03:00
Общество

Флейта, тостер и скейтборд: стало известно, что петербуржцы забывают на станциях и в вагонах метро

А пакеты и сумки, конечно, возглавили рейтинг вещей, которые чаще всего оставляют пассажиры
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Чаще всего в метро Петербурга забывают пакеты и сумки.Чаще всего в метро Петербурга забывают пакеты и сумки.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Почти две тысячи предметов оставили забывчивые петербуржцы с начала года в городской подземке. За десять месяцев сотрудники метро обнаружили на станциях почти 1967 разных вещей. Лидером по количеству забываний на станциях и в вагонах оказались сумки и пакеты. Однако иногда пассажиры просили найти и необычные вещи, например, скейтборд, палки для скандинавской ходьбы. Забывали пассажиры и музыкальные инструменты: флейты, скрипки в футлярах. Тостеры, чайники или мультиварки в коробках.

«Из общего числа найденных предметов 1282 вернули владельцам», - заключили в пресс-службе.

При составлении статистики находок также учитывались случаи, когда пассажиры роняли свои вещи на пути или в ногоочистительные решетки, а потом обращались к сотрудникам подземки с просьбой вернуть эти предметы.

«Это были в основном проездные, упавшие на пути телефоны», - уточнили представители метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек
Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом
Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге
Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Психически больная женщина ударила ногой в голову полицейского в Тосно
Милонов хочет спасти квартиры Пушкина и Иоанна Кронштадского от частных рук
На время Евро-2020 в Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль
Вороны атаковали кота, не давая ему слезть с дерева на Васильевском острове
Колпинский участковый, осужденный на пожизненное за убийства ради квартир, стал фигурантом нового уголовного дела
На станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» искали восемь бомб, но ничего не нашли
Полиция задержала двух подозреваемых в серии краж из частных домов в Луге
В Петербурге умер профессор-археолог, ученый Лев Клейн
Огромный каток из-за прорыва трубы грозит образоваться в Красногвардейском районе
Бомжа-наркодилера из Украины задержали в Петербурге
7 ноября побило рекорд по аварийности: за сутки произошло 436 ДТП
Петербуржца арестовали за секс с молоденькой школьницей
В Карелии мужчина сломал челюсть девушке из-за места на парковке
С 8 ноября поступили в продажу железнодорожные билеты из Петербурга в Крым
Трассу «Кола» перекроют на два часа 9 ноября
Оранжевое светящееся пятно появилось в небе над Петербургом
В Веселом поселке добродушная пенсионерка отдала незнакомке 300 тысяч «на лечение» и хотела дать еще 50, но женщина сбежала
Каршеринг выбросил «Киа» в столб на Московском проспекте
Португальский электробус Caetanobus прибыл на испытания в Петербург