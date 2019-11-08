Флейта, тостер и скейтборд: стало известно, что петербуржцы забывают на станциях и в вагонах метро

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-08T15:07:27+03:00

Чаще всего в метро Петербурга забывают пакеты и сумки. Фото: Олег ЗОЛОТО

А пакеты и сумки, конечно, возглавили рейтинг вещей, которые чаще всего оставляют пассажиры

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Почти две тысячи предметов оставили забывчивые петербуржцы с начала года в городской подземке. За десять месяцев сотрудники метро обнаружили на станциях почти 1967 разных вещей. Лидером по количеству забываний на станциях и в вагонах оказались сумки и пакеты. Однако иногда пассажиры просили найти и необычные вещи, например, скейтборд, палки для скандинавской ходьбы. Забывали пассажиры и музыкальные инструменты: флейты, скрипки в футлярах. Тостеры, чайники или мультиварки в коробках.

«Из общего числа найденных предметов 1282 вернули владельцам», - заключили в пресс-службе.

При составлении статистики находок также учитывались случаи, когда пассажиры роняли свои вещи на пути или в ногоочистительные решетки, а потом обращались к сотрудникам подземки с просьбой вернуть эти предметы.

«Это были в основном проездные, упавшие на пути телефоны», - уточнили представители метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU