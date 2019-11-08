Флейта, тостер и скейтборд: стало известно, что петербуржцы забывают на станциях и в вагонах метро
Почти две тысячи предметов оставили забывчивые петербуржцы с начала года в городской подземке. За десять месяцев сотрудники метро обнаружили на станциях почти 1967 разных вещей. Лидером по количеству забываний на станциях и в вагонах оказались сумки и пакеты. Однако иногда пассажиры просили найти и необычные вещи, например, скейтборд, палки для скандинавской ходьбы. Забывали пассажиры и музыкальные инструменты: флейты, скрипки в футлярах. Тостеры, чайники или мультиварки в коробках.
«Из общего числа найденных предметов 1282 вернули владельцам», - заключили в пресс-службе.
При составлении статистики находок также учитывались случаи, когда пассажиры роняли свои вещи на пути или в ногоочистительные решетки, а потом обращались к сотрудникам подземки с просьбой вернуть эти предметы.
«Это были в основном проездные, упавшие на пути телефоны», - уточнили представители метрополитена.
ИСТОЧНИК KP.RU