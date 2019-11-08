2019-11-08T16:10:47+03:00
Происшествия

Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом

Выбраться из леса пленникам не дала разлившаяся река Хвашня
Ольга НАЗАРКИНА
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Лесных пленников благополучно выдворили из водной западни.Лесных пленников благополучно выдворили из водной западни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина и подросток оказались заложниками паводка у реки Хвашня близ деревни Ситомля в Тихвинском районе области. Из леса они не могли выбраться ранним утром 7 сентября и вынуждены были просить о помощи.

«Сегодня около шести утра в полицию позвонил 31-летний мужчина. Он рассказал, что застрял в лесу вместе с 14-летним подростком у деревни Ситомля. Выбраться сами они не могут, у них нет автомобиля, мобильные телефоны не ловят», - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого лесных пленников благополучно выдворили из водной западни. Отметим, что несмотря на то, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, и утром в Тихвинском районе термометр показывал пять градусов со знаком минус, мужчина и юноша не пострадали и не получили обморожений.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в Петербурге и Ленобласти должно потеплеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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