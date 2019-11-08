Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-08T16:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчина и подросток оказались заложниками паводка у реки Хвашня близ деревни Ситомля в Тихвинском районе области. Из леса они не могли выбраться ранним утром 7 сентября и вынуждены были просить о помощи.

«Сегодня около шести утра в полицию позвонил 31-летний мужчина. Он рассказал, что застрял в лесу вместе с 14-летним подростком у деревни Ситомля. Выбраться сами они не могут, у них нет автомобиля, мобильные телефоны не ловят», - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого лесных пленников благополучно выдворили из водной западни. Отметим, что несмотря на то, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, и утром в Тихвинском районе термометр показывал пять градусов со знаком минус, мужчина и юноша не пострадали и не получили обморожений.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в Петербурге и Ленобласти должно потеплеть.

ИСТОЧНИК KP.RU