Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-08T16:17:11+03:00

30 из них находятся в больнице с кишечным расстройством

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История с отравлением офисных сотрудников торговой сети «Лента» продолжает развиваться. Если 5 ноября, когда стало известно об инциденте, говорили о 55 ( по другим данным 60) заболевших, то к концу недели их стало уже свыше 100.

- По данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания. Госпитализировано более 30 человек. Все он получают необходимую медицинскую помощь, состояние здоровья стабильное, - заявляет пресс-служба компании.

При этом в «Ленте» отмечают, что пострадали только работники офиса, расположенного на улице Савушкина, 112. А магазины отравление не затронуло. Известно, что люди отравились едой, которую в пятницу, 1 ноября, подавали в столовой.

Проверка Роспотребнадзора уже нашла нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие медкнижек у некоторых работников кухни.

Предварительная информация, что причиной отравления стала курица, не подтвердились. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU