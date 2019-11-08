Петербуржцы рассказали о ручной лисе Алисе, поселившейся в Старом Петергофе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-08T16:23:44+03:00

Лиса поселилась в петербургском парке и есть угощения, которые ей принося горожане Фото: СОЦСЕТИ

Рыжая красавица живет в Английском парке и кормится лакомствами, которые ей приносят люди [фото]

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В Английском парке в Старом Петергофе Петербурга живет лиса, которая за время своего обитания среди людей стала уже почти ручная. Об рыжей красавице в сети в пятницу, 8 ноября, рассказали местные жители. По рассказам, хвостатая очень удачно обосновалась в городской среде: петербуржцы ее полюбили и постоянно приносят угощения.

- Людей почти не боится, они ее подкармливают, поэтому такая большая и красивая. Назвали ее Алисой, - рассказали горожане.

Любимицу горожане назвали АлисаФото: СОЦСЕТИ

Также петербуржцы предложили поделиться местом ее обитания, если кто-то хочет посмотреть. Однако другие горожане высказались резко против этого, заботясь о безопасности Алисы.

- Лучше не стоит давать координаты, найдутся те, кто захочет отравить, - с опаской заметили участники обсуждения.

Лисички не редкость в Петербурге и его пригороде. В четверг, 7 ноября, жители Гатчины с наслаждением наблюдали за тем, как в одном из городских парков рыжая плутовка увлеченно охотилась за мышкой, ныряя головой в снег.

ИСТОЧНИК KP.RU