Петербуржцы пожаловались на сброс нефтепродуктов в Неву на Обуховской обороны

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-08T17:24:03+03:00

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Жители Петербурга бьют тревогу из-за загрязнения Невы. В пятницу, 8 ноября, горожане заметили, как в Невском районе недалеко от дома 110 по Обуховской обороны из-под плит в воду стекает что-то, похожее на нефтепродукты, растекаясь радужной, бензиновой пленкой по поверхности. Течением всю грязь относит в сторону Уткиной заводи.

- Управляющая компания говорит не наше, экологи трубку не берут. Куда можно обратиться с жалобой? – интересуется неравнодушный петербуржец.

В сети участники обсуждения отметили, что это не первый раз, когда в этом месте появляется загрязнение воды. В шутку горожане посоветовали заткнуть трубу собой, как это сделал в мультфильме крокодил Гена.

Лучше все в таких случаях, добавили петербуржцы, звонить в комитет по экологии и охране природы Петербурга. Также можно обратиться в предприятие ГУП «Пиларн», которое занимается устранением подобных загрязнений.

Напомним, что буквально днем ранее, 7 ноября, радужные бензиновые разводы также появились на Обводном канале и реке Екатерингофке.

Сброс загрязнений в Неву на Обуховской обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU