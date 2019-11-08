2019-11-08T17:39:12+03:00
Общество

Чинили мост, «сломали» реку: Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении Мойки

Из-за нарушений при ремонте Зеленого моста реку затянуло мутной коричневой пленкой со сгустками грязи
Ольга НАЗАРКИНА
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Грязь попала в воду из-за нарушений при реконструкции Зеленого моста. Фото: 78.rpn.gov.ruГрязь попала в воду из-за нарушений при реконструкции Зеленого моста. Фото: 78.rpn.gov.ru
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Расследование о загрязнении реки Мойки Росприродназор начал на минувшей неделе после сообщений СМИ о том, что в воде у домов 67-69 и у Красного моста плавает грязь, и сгустки коричневатых пятен затянули буквально весь правый берег реки.

«Сначала предполагалось, что это пятно появилось из-за сброса льяных вод с проходящего катера, но потом выяснилось, что в Мойке плавает строительная пыль», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Грязь попала в воду из-за нарушений при реконструкции Зеленого моста. Выше от него вода в Мойке оставалась чистой. Капитальный ремонт переправы по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» выполняла компания «ПО «Возрождение». Работы начались еще в июле, их окончание намечено только на май 2020 года.

В итоге «Мостотрест» получил предостережение о недопущении нарушения требований по охране водных объектов. А подрядчику теперь грозит штраф.

Отметим, что это не первый случай, когда ремонт мостов или набережных оборачивается загрязнением рек и каналов. Так, в июле этого года под удар попала речка Карповка. В нее попала ржавчина из-за ремонта искусственных и защитных дорожных сооружений в районе Силина моста. Тогда работы другой подрядчик «Мостотреста» - компания «РСУ-16».

ИСТОЧНИК KP.RU

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