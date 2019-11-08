2019-11-08T18:56:45+03:00
Общество

Батанов не исключил, что весь общественный транспорт Петербурга покрасят в ярко-лазурный цвет

Пока на городские маршруты в экспериментальном режиме заступили два новых автобуса в «зенитовских» цветах
Ольга НАЗАРКИНА
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«Зенит» поддержал итоги опроса и предложили «Пассажиравтотрансу» раскрасить два автобуса в экспериментальном режиме.«Зенит» поддержал итоги опроса и предложили «Пассажиравтотрансу» раскрасить два автобуса в экспериментальном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на презентации автобусов в цветах ФК «Зенит» заявил, что в будущем весь общественный транспорт Северной столицы может быть окрашен в один цвет.

- «Зенит» предложил за свой счет брендировать нам пару автобусов. Мы цвет выбирали на сайте всем городом. Голосование еще продолжается. Ну, пока ярко-лазурный вариант - самый лидерский. Наверное, на него и будем опираться в будущем. Спасибо «Зениту», - сказал Батанов.

Опрос проводился на сайте учреждения «Организатор перевозок» и на в его аккаунтах в соцсетях. Участникам на выбор предложили пять вариантов: сине-голубой, цвет морской волны, яркий лазурный, белый и желтый. В голосовании приняли участие почти 25 тысяч петербуржцев и почти 40% опрошенных выбрали ярко-лазурный цвет.

«Зенит» поддержал итоги опроса и предложили «Пассажиравтотрансу» раскрасить два автобуса в экспериментальном режиме. 8 ноября игроки клуба вместе со своим наставником Сергеем Семаков проехали в одном из автобусов по центре города: от ТРК «Галерея» до Дворцовой площади.

С 9 ноября один из автобусов будет работать на маршруте №1 на Васильевском острове (от улицы Кораблестроителей до улицы Новосибирской), а второй – по маршруту №3 (от улицы Костюшко до Театральной площади).

В дальнейшем «Организатор перевозок» планирует поинтересоваться у петербуржцев, вписываются ли лазурные автобусы в стилистику Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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