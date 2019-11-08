Батанов не исключил, что весь общественный транспорт Петербурга покрасят в ярко-лазурный цвет
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на презентации автобусов в цветах ФК «Зенит» заявил, что в будущем весь общественный транспорт Северной столицы может быть окрашен в один цвет.
- «Зенит» предложил за свой счет брендировать нам пару автобусов. Мы цвет выбирали на сайте всем городом. Голосование еще продолжается. Ну, пока ярко-лазурный вариант - самый лидерский. Наверное, на него и будем опираться в будущем. Спасибо «Зениту», - сказал Батанов.
Опрос проводился на сайте учреждения «Организатор перевозок» и на в его аккаунтах в соцсетях. Участникам на выбор предложили пять вариантов: сине-голубой, цвет морской волны, яркий лазурный, белый и желтый. В голосовании приняли участие почти 25 тысяч петербуржцев и почти 40% опрошенных выбрали ярко-лазурный цвет.
«Зенит» поддержал итоги опроса и предложили «Пассажиравтотрансу» раскрасить два автобуса в экспериментальном режиме. 8 ноября игроки клуба вместе со своим наставником Сергеем Семаков проехали в одном из автобусов по центре города: от ТРК «Галерея» до Дворцовой площади.
С 9 ноября один из автобусов будет работать на маршруте №1 на Васильевском острове (от улицы Кораблестроителей до улицы Новосибирской), а второй – по маршруту №3 (от улицы Костюшко до Театральной площади).
В дальнейшем «Организатор перевозок» планирует поинтересоваться у петербуржцев, вписываются ли лазурные автобусы в стилистику Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU