2019-11-08T19:32:08+03:00
Общество

В Смольном рассказали, как получить денежную компенсацию за покупку цифровой приставки для ТВ

Однако получить до тысячи рублей смогут не все петербуржцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Получить выплату можно будет в любом МФЦ города.Получить выплату можно будет в любом МФЦ города.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В Смольном рассказали, как петербуржцы смогут получить денежную компенсацию за покупку цифровой приставки для ТВ. Напомним, 14 октября в Северной столице прекратилось аналоговое вещание. Владельцы старых телевизоров вынужденно покупали цифровую приставку, чтобы наслаждаться любимыми каналами и дальше. Оказалось, что некоторым категориям горожан полагается до тысячи рублей компенсации.

- Получить выплату удастся петербуржцам в возрасте 65 лет и старше, инвалидам, безработным (зарегистрированным в службе занятости). Также до 1000 рублей полагается тем, у кого в семье есть несовершеннолетние дети или ребенок-инвалид, - уточняет пресс-служба комитета по печати и взаимодействия со СМИ Петербурга.

За материальной помощью необходимо обратиться в любое МФЦ города. Там расскажут о подтверждающих документах, которые необходимы для получения выплаты. Лучше поторопиться – заявление на выплату нужно подать в течение 3 месяцев после месяца, в котором была куплена цифровая приставка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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