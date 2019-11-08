Отсутствие отопления убивает тропические растения оранжереи Таврического сада

СЕГОДНЯ 20:00 2019-11-08T20:02:59+03:00

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6 ноября в оранжерею Таврического сада снова пришли внезапные холода. Виной всему авария на теплотрассе. Напомним, месяц назад оранжерея столкнулась с точно такой же напастью. Тогда растения спасали обогревателями. В этот раз та же самая тактика уже не работает. По словам сотрудников оранжереи, множество тропических растений могут погибнуть.

- Друзья. Новость так себе. Сегодня оранжерея работает до 16-00, потому что температура опускается все ниже. В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют, - бьют тревогу 8 ноября агрономы оранжереи в соцсетях.

Растения пытаются спасти обогревателями, но выходит плохо. Фото: vk.com/orangeryspb

Три дня растения замерзали, а посетителей каждый раз просили одеваться теплее. Дошло до того, что оранжерея работала по сокращенному графику. 8 ноября подоспела помощь от активистов Центрального района. Они связались с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, где пообещали взять ситуацию под контроль. По последней информации, ремонт трубы наконец-то начался, однако сотрудники оранжереи не спешат радоваться и ждут долгожданное тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU