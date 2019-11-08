«Жестянка» на Московском шоссе привела к транспортному коллапсу
Поговорка «поспешишь – людей насмешишь» работает только не на дорогах. Вот и на Московском шоссе в пятницу вечером водителям совсем не до смеха. Здесь из-за двух поспешивших водителей копится огромная пробка.
О дорожной аварии сообщают очевидцы в паблике паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
«Авария на Московском шоссе после Шушар, в сторону Москвы, объезжайте», - предупредила Татьяна Леонтьева.
Один из подписчиков тут же поинтересовался, не произошло ли что-то серьезное. Но стоящие в пробке водители успокоили его.
«Оторвали бампер разворотчику. Пострадавших нет, просто они перекрыли две полосы», - объяснила Татьяна Леонтьева.
Еще один заложник транспортного затора уточнил, что пробка скопилась почти от «шушарского моста».
«Стоим час уже от ленты. До сих пор не выехали», «Это такой ад - стоять в автобусах», «Уже час намертво стоим у «Ленты», - возмущаются водители.
ИСТОЧНИК KP.RU