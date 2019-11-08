«Жестянка» на Московском шоссе привела к транспортному коллапсу

СЕГОДНЯ 20:33 2019-11-08T20:33:58+03:00

«Авария на Московском шоссе после Шушар, в сторону Москвы, объезжайте». Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Очевидцы сообщают о ДТП на Московском шоссе после Шушар. В сторону Москвы все стоит намертво

Изменить размер текста: A A

Поговорка «поспешишь – людей насмешишь» работает только не на дорогах. Вот и на Московском шоссе в пятницу вечером водителям совсем не до смеха. Здесь из-за двух поспешивших водителей копится огромная пробка.

О дорожной аварии сообщают очевидцы в паблике паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«Авария на Московском шоссе после Шушар, в сторону Москвы, объезжайте», - предупредила Татьяна Леонтьева.

Один из подписчиков тут же поинтересовался, не произошло ли что-то серьезное. Но стоящие в пробке водители успокоили его.

«Оторвали бампер разворотчику. Пострадавших нет, просто они перекрыли две полосы», - объяснила Татьяна Леонтьева.

Еще один заложник транспортного затора уточнил, что пробка скопилась почти от «шушарского моста».

«Стоим час уже от ленты. До сих пор не выехали», «Это такой ад - стоять в автобусах», «Уже час намертво стоим у «Ленты», - возмущаются водители.

ИСТОЧНИК KP.RU