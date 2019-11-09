Из Петербурга выдворили почти 1700 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 02:20 2019-11-09T02:20:52+03:00

Только за ушедший октябрь на родину отправились 268 иностранцев. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

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Из Санкт-Петербурга выдворили почти 1700 мигрантов, находившихся в городе нелегально. Предварительной статистикой за 2019 год поделились судебные приставы. Оказалось, что чаще всего просят на скорейший выход из страны нелегалов из Узбекистана и Таджикистана.

- Например, 7 ноября выпроводили домой 25 человек. За ними пристально следили вплоть до пограничного контроля аэропорта «Пулково». 22 мигранта направились одним рейсом в Ташкент. Также за октябрь 2019 года в принудительном порядке на родину вернулись 268 иностранцев, - рассказали о предварительных итогах работы в пресс-службе Управления ФССП по Санкт-Петербургу.

Приставы уточняют, что все выдворенные лица являлись нарушителями миграционного законодательства РФ.

Напомним, ранее полицейские проверили больше 800 мигрантов на рынках Петербурга. В их числе оказались 130 нелегалов.

ИСТОЧНИК KP.RU