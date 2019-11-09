2019-11-09T09:40:44+03:00
Происшествия

Петербуржца с опухолью мозга вернули с Кипра в Петербург спецбортом

Родные больше месяца пытались добиться транспортировки мужчины в Россию
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчину отправили на лечение в НИИ им. Джанелидзе.Мужчину отправили на лечение в НИИ им. Джанелидзе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржец Дмитрий Коротков вернулся в Петербург. Его родные больше месяца боролись за помощь в транспортировке мужчины на родину.

Беда случилась в конце сентября. Дмитрий отдыхал на Кипре и неожиданно почувствовал себя плохо. Врачи обнаружили у туриста опухоль головного мозга. По словам жены Дмитрия, сначала у него случился припадок, а после — медицинский сон.

Страховая, по словам родственников, помогать отказалась. Сотрудники сослались на то, что случай нельзя считать страховым. Пока Дмитрий оставался на Кипре, за ним ухаживала его мама. Медики разрешали транспортировать больного петербуржца только спецбортом. Добиться этого удалось спустя почти полтора месяца.

В пятницу в «Пулково» приземлился самолет, на котором Дмитрия доставили в Петербург. Он находится в сознании, но не может двигаться и говорить. На дальнейшее лечение его отправили в НИИ им. Джанелидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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