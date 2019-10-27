Петербуржца с отеком мозга уже месяц не могут вернуть с Кипра из-за отказа врачей

Еще один петербуржец попал в беду во время заграничного отпуска. Об этом стало известно после публикации новостей о туристке Кире Шиловской. Женщина отправилась в Анталью две недели назад. Спустя несколько дней у нее случился инсульт. Кира впала в кому и уже неделю находится в одной из местных больниц. Все это время ее родные и друзья пытаются добиться помощи в эвакуации женщины на родину.

Второго туриста зовут Дмитрий Коротков. Ему, как и Кире Шиловской, срочно необходима помощь. Мужчина отдыхал на Кипре, когда у него произошел отек мозга. С 25 сентября Дмитрий находится в госпитале, за ним ухаживает мама. Выбраться с острова они не могут, так как не позволяют врачи.

- При этом страховая компания отказывает в страховке, ссылаясь на то, что «отек мозга — не страховой случай», - цитирует отца пострадавшего россиянина Мойка 78.

Родные Дмитрия говорят, что уже отправили запрос в Минздрав России, администрацию президента России, в МИД и МЧС РФ. Также они обратились в консульство РФ на Кипре. Однако добиться транспортировки им так и не удалось.