2019-10-27T23:43:27+03:00
Происшествия

Петербуржца с отеком мозга уже месяц не могут вернуть с Кипра из-за отказа врачей

Родственники мужчины просят помощи у различных ведомств, но безуспешно
Маргарита РЕПИНА
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Мужчина попал в больницу с отеком мозга.Мужчина попал в больницу с отеком мозга.
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Еще один петербуржец попал в беду во время заграничного отпуска. Об этом стало известно после публикации новостей о туристке Кире Шиловской. Женщина отправилась в Анталью две недели назад. Спустя несколько дней у нее случился инсульт. Кира впала в кому и уже неделю находится в одной из местных больниц. Все это время ее родные и друзья пытаются добиться помощи в эвакуации женщины на родину.

Второго туриста зовут Дмитрий Коротков. Ему, как и Кире Шиловской, срочно необходима помощь. Мужчина отдыхал на Кипре, когда у него произошел отек мозга. С 25 сентября Дмитрий находится в госпитале, за ним ухаживает мама. Выбраться с острова они не могут, так как не позволяют врачи.

- При этом страховая компания отказывает в страховке, ссылаясь на то, что «отек мозга — не страховой случай», - цитирует отца пострадавшего россиянина Мойка 78.

Родные Дмитрия говорят, что уже отправили запрос в Минздрав России, администрацию президента России, в МИД и МЧС РФ. Также они обратились в консульство РФ на Кипре. Однако добиться транспортировки им так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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