В Петербурге задержали преподавателя Олега Соколова, убившего молодую коллегу-любовницу
Следственный комитет Петербурга задержал преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Историка подозревают в том, что он убил и расчленил коллегу-любовницу. Это произошло в ночь на 9 ноября. Доцента поймали, когда он пытался избавиться от улик в Мойке. В реку он выбросил, предположительно, рюкзак с останками 24-летней Анастасии Ещенко.
- Из материалов уголовного дела следует, что напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды достали мужчину, 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки, а также травматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить следователям. Сейчас они разбираются, что произошло в квартире на Мойке и почему историк убил возлюбленную.
Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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