Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке

Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессор главного университета города убил и расчленил молодую девушку. Его задержали, когда он пытался утопить останки своей возлюбленной в реке.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ УЧЕНЫЙ

Олег Соколов – уважаемый историк с громким именем. Родился в Ленинграде, в 1979 году окончил Политехнический институт по специальности инженер-физик. Но к точным наукам душа не лежала. В том же году он поступил на исторический факультет Ленинградского госуниверситета. Соколов с отличием закончил ВУЗ, а затем защитил кандидатскую. Карьера пошла в гору. С 2000 года он работал доцентом на кафедре истории Нового и новейшего времени Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько раз его приглашали с лекциями во Францию, в Сорбонский университет.

Соколов был с головоц был погружен в историю. Фото: vk.com/against_tartuffe.

Соколов не только преподавал, но и писал научные работы. Например, он составил собственную программу курса по истории военного искусства и был автором более 100 трудов, изданных в России, Франции, Испании, Чехии, Польше. В научном сообществе к нему относились по-разному. Одни отзывались о нем, как о человеке невероятного таланта, другие обвиняли в плагиате. В социальных сетях даже создали группу «Критика творчества историка Олега Соколова», в которой обвиняли Соколова в несостоятельности и непрофессионализме.

БЫЛ АГРЕССИВНЫМ

В прошлом году Олег Соколов стал участником громкого скандала. В Сети появился ролик с открытой лекции преподавателя. На видео молодой человек спросил у кандидата наук, нестыдно ли ему вести занятия.

- Вы были уличены во лжи, подлогах и воровстве концепции, - сказал тот.

Соколов отреагировал агрессивно. Он начал оскорблять парнишку и приказал своим помощникам выбросить студента из аудитории. Затем парни пожаловались, что их избили. После происшествия в университет собрали комиссию по этике, но ничего криминального в поведении сотрудника совет не увидел.

В квартире, где обнаружили труп, работают спецслужбы.Фото: Роман ЛЯЛИН

О том, что уважаемый доцент вел себя странно, вспоминают и другие студенты.

- Доцент Соколов преподавал у меня. Периодически вел себя неадекватно. Я писал в СПбГУ письмо с просьбой отстранить его от преподавания, - рассказал муниципальный депутат Василий Кунин.

БЫВШАЯ СТУДЕНТКА, КОЛЛЕГА, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

Утром 9 ноября Олега Соколова задержали на набережной реки Мойки. Он пытался утопить в реке останки молодой девушки. Мужчина выбросил рюкзак воду, но тот не уходил на дно. Тогда историк бросился следом. Из воды его вытащили прохожие. Вместе с «грузом». В сумке лежали две женских руки.

Рюкзак с останками Соколов выбросил в Мойку.Фото: Роман ЛЯЛИН

Мужчину с переохлаждением отправили в больницу, а домой к нему поехали следователи. От того, что они увидели в квартире, стало не по себе даже опытным силовикам. В комнате лежало окровавленное тело без рук и головы.

По одной из версий, убитая – бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко. С доцентом, как оказалось, их связывали романтические отношения.

Анастасия подрабатывала репетитором. Фото: скриншот.

Девушку считали историком с большим будущим. Она с отличием закончила Институт истории СПбГУ, кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века, затем отучилась в магистратуре и стала аспирантом. Вместе с Соколовым она написала несколько научных работ. Последняя вышла в 2019 году. Вместе коллеги разбирались в творчестве художника Луи-Франсуа Лежена и том, как он описывал ранний период Наполеоновский войн.

Вечером в пятницу она пришла к возлюбленному домой, они поссорились. Соколов уже признался, что набросился на Анастасию в состоянии аффекта. Сейчас обстоятельства убийства выясняют следователи. Ведомство возбудило уголовное дело.