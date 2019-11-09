2019-11-09T18:28:25+03:00
Происшествия

Массовое отравление в "Ленте": 36 сотрудников гипермаркета до сих пор находятся в больнице имени Боткина

У большинства диагноз "дизентерия"
Алена ЧИЧИГИНА
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Массовое отравление а "Ленте": 36 сотрудников гипермаркета до сих пор находятся в больницеМассовое отравление а "Ленте": 36 сотрудников гипермаркета до сих пор находятся в больницеФото: Олег ЗОЛОТО
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Продолжается расследование массового отравления, которое произошло на днях в крупном гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. Напомним, зарегистрировано 155 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников офиса на улице Савушкина. В Роспотребнадзоре прояснили ситуацию.

Выяснилось, что до сих пор в Клинической инфекционной больнице имени Боткина остаются на лечении еще 36 человек.

- У 32 отравившихся – разные виды кишечных инфекций, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. - У 14 - дизентерия Зонне, у 13 - дизентерия нетипированная, у 5 - острая кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Что же стало причиной массового заболевания? Согласно протоколам лабораторных исследований, которые провели специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» у 6 работников пищеблока обнаружен возбудитель дизентерии Зонне. Эти люди готовили в столовой для сотрудников офиса.

Проверка Роспотребнадзора также нашла нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие медкнижек у некоторых работников кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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