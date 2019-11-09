Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-09T19:12:40+03:00

Дмитрий Пучков рассказал, что в последние полтора года против преподавателя организовали травлю

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Следователи Петербурга продолжают разбираться в причинах жуткого убийства бывшей студентки СПбГУ. В преступлении подозревают доцента университета и историка с мировым именем Олега Соколова. Мужчину поймали, когда он выбрасывал в реку останки своей коллеги и возлюбленной Анастасии. Окровавленное тело девушки обнаружили в квартире ученого.

Знакомый Соколова, популярный блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин), рассказал, что в последний раз видел историка в начале ноября. Они записывали очередной выпуск передачи на его канале.

- Он вообще был крайне эмоционален, и в тот день сильно нервничал, - рассказал Пучков. - В последние полтора года ему организовали травлю. Некий историк Понасенков донимал его всякими обвинениями, что тот украл у него какую-то концепцию. Но это ложь. Был суд. Ему целенаправленно кадили, травили. Напечатали какую-то заметку заказную, якобы на него пожаловалась какая-то девушка из-за рукоприкладства.

Кроме того, историку подкидывали «неприятные вещи» и даже угрожали. Однажды в подъезд к нему забрались неизвестные и разрисовали «гадостями» все стены.

- Его всячески изводили. Это, конечно, не оправдывает содеянного. Но причина, возможно, в этом, - считает публицист. – Наверное, произошел срыв.

ИСТОЧНИК KP.RU