«Требовал, чтобы его называли «сиром»: Коллеги откровенно рассказали о доценте СПбГУ, подозреваемом в убийстве студентки-любовницы

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, убивший свою молодую коллегу, проработал в университете почти двадцать лет. Себя он называл кумиром Наполеона и фанатично относился к своему делу. За годы работы он написал больше сотни научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии, Польше. Коллеги по цеху относились к нему противоречиво. Одни считали экспертом, другие обвиняли в непрофессионализме и плагиате.

«ПРОСИЛ, ЧТОБЫ ЕГО УВОЛИЛИ»

Один из тех, кто пытался вывести ученого на чистую воду, был историк, актер и публицист Евгений Панасенков. Он жестко критиковал статьи Соколова и обвинял в несостоятельности.

- Я этого негодяя разоблачаю уже два года. Он воровал мои научные концепции, но это ладно. И вообще я считал его опасным для общества. Год назад я записал ролик, в котором просил руководство университета уволить его. На него жаловалась девушка, которую он связал и избил на съемной квартире. Есть ее заявление. Они даже после этого ее не уволили. Весь университет знал, что он соблазнил студентку, которую требовал называть себя Наполеоном.

Останки тела Соколов хотел выкинуть в Мойку.Фото: Роман ЛЯЛИН

Понасенко утверждает, что тогда он предупреждал, что все может закончится трагедией.

- Все молчали. Это круговая порука. Был еще один скандал. Его помощники избили парня, который на лекции спросил Соколова о плагиате моих работ, - возмущается Евгений.

Также он вспомнил, что первая жена Соколова погибла при неизвестных обстоятельствах. С ней историк познакомился во Франции.

- Я с ним общался однажды, лет 18 назад. Это было на Бородинском поле. Он мне показался психически больным человеком, - рассказывает Понасенков. - Его манера речи, физиогномика, поведение. Требование, чтобы все его называли сиром. Даже от некоторых студентов.

БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ТРАВЛЯ

Еще один знакомый Понасенкова – популярный публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Последние два года они создавали программу на Youtube, в которой историк выступал экспертом. Последний выпуск передачи вышел на канале 1 ноября.

Олег Соколов выступал экспертом в программе на канале Гоблина. Фото: соцсети.

- Я, как бывший оперуполномоченный скажу, что подобное может совершить кто угодно. Определить, кто это сделает, нельзя, - рассказывает Пучков. – Знаю я его как большого специалиста по наполеоновской истории Франции. Талантливый лектор, серьезный профессионал, обучил массу народу. Почему так его перемкнуло – сказать трудно. Заслуги Соколова признали члены Ордена почетного Легиона Франции. Они включили его в состав легиона. Он, на минуточку, организатор и создатель движения реконструкторов в России. Все, что вы видите, это благодаря ему. Внутри этого движения у всех есть имена. Меня же зовут Гоблин, а его – сир. В последние полтора года ему организовали травлю. Некий историк Понасенков донимал его всякими обвинениями, что тот украл у него какую-то концепцию. Но это ложь.

Дмитрий Пучков отметил, что историк получал угрозы. Однажды в подъезд к нему забрались неизвестные и разрисовали все стены.

- Его всячески изводили. Это, конечно, не оправдывает содеянного. Но причина, возможно, в этом, - считает публицист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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