2019-11-09T20:23:36+03:00
Происшествия

Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ

В реку их выбросил доцент университета Олег Соколов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Мойке обнаружили останки студентки СПбГУ. Фото: скриншот видео.В Мойке обнаружили останки студентки СПбГУ. Фото: скриншот видео.
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В Мойке нашли останки возлюбленной историка и доцента СПбГУ Олег Соколова. Напомним, мужчина убил и расчленил свою коллегу Анастасию Ещенко. Преподавателя задержали, когда он пытался избавиться от улик в реке. Мужчина не удержался и упал в воду, после чего ему потребовалась помощь спасателей.

В рюкзаке, который был при нем, обнаружили две женские руки. Ноги, как позже признался Соколов, он выбросил в Мойку до этого. Остальные части тела правоохранители нашли в квартире.

На месте происшествия весь день работали спецслужбы. Следователи и криминалисты собирали улики у историка дома, а водолазы прочесывали дно реки.

Вечером 9 ноября им удалось найти останки девушки. В социальных сетях появилась видео, как силовики вытаскивают из воды небольшой черный пакет.

Напомним, ранее Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «убийство». Олега Соколова задержали.

Часть останков 24-летней аспирантки, убитой Олегом Соколовым, найдены в Мойке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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