Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ

СЕГОДНЯ 19:53 2019-11-09T20:23:36+03:00

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В Мойке нашли останки возлюбленной историка и доцента СПбГУ Олег Соколова. Напомним, мужчина убил и расчленил свою коллегу Анастасию Ещенко. Преподавателя задержали, когда он пытался избавиться от улик в реке. Мужчина не удержался и упал в воду, после чего ему потребовалась помощь спасателей.

В рюкзаке, который был при нем, обнаружили две женские руки. Ноги, как позже признался Соколов, он выбросил в Мойку до этого. Остальные части тела правоохранители нашли в квартире.

На месте происшествия весь день работали спецслужбы. Следователи и криминалисты собирали улики у историка дома, а водолазы прочесывали дно реки.

Вечером 9 ноября им удалось найти останки девушки. В социальных сетях появилась видео, как силовики вытаскивают из воды небольшой черный пакет.

Напомним, ранее Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «убийство». Олега Соколова задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742848" frameborder="0"></iframe> Часть останков 24-летней аспирантки, убитой Олегом Соколовым, найдены в Мойке.

ИСТОЧНИК KP.RU