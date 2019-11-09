Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ
В Мойке нашли останки возлюбленной историка и доцента СПбГУ Олег Соколова. Напомним, мужчина убил и расчленил свою коллегу Анастасию Ещенко. Преподавателя задержали, когда он пытался избавиться от улик в реке. Мужчина не удержался и упал в воду, после чего ему потребовалась помощь спасателей.
В рюкзаке, который был при нем, обнаружили две женские руки. Ноги, как позже признался Соколов, он выбросил в Мойку до этого. Остальные части тела правоохранители нашли в квартире.
На месте происшествия весь день работали спецслужбы. Следователи и криминалисты собирали улики у историка дома, а водолазы прочесывали дно реки.
Вечером 9 ноября им удалось найти останки девушки. В социальных сетях появилась видео, как силовики вытаскивают из воды небольшой черный пакет.
Напомним, ранее Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «убийство». Олега Соколова задержали.
Часть останков 24-летней аспирантки, убитой Олегом Соколовым, найдены в Мойке.
ИСТОЧНИК KP.RU