На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-10T17:17:39+03:00

У ног Даниила Александровича настилают гранит и газон, рядом ставят скамейки и урны. Фото: vk.com/piteronline_spb

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Бронзовая фигура автора «Блокадной книги» Даниила Гранина появилась на Дальневосточном проспекте в минувшую субботу, 9 ноября. Официально памятник работы Евгения Буркова откроют 15 ноября, в дни Культурного форума. Церемонию собирается посетить Владимир Путин.

Но подготовка к торжественному открытию уже кипит вовсю. Сама скульптура писателя появилась рядом с библиотекой имени Гранина в ночь на субботу. Все выходные вокруг памятника идет благоустройство территории: у ног Даниила Александровича настилают гранит и газон, рядом ставят скамейки и урны.

Скульптура высотой два с половиной метра представляет собой бронзовую фигуру, сидящую на бронзовом же стуле. Металлический Гранин держит в руках книгу. Вся композиция возвышается на гранитном постаменте.

Памятник решили установить именно сейчас неслучайно: в 2019 году исполняется ровно век со дня рождения Даниила Александровича. В связи с этим 2019-ый объявили Годом Гранина.

ИСТОЧНИК KP.RU